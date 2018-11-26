В Госдуме назвали украинцев заложниками авантюры официального Киева

Устроенная Киевом провокация украинских кораблей в Керченском проливе и последующее введение на территории Украины военного положения – авантюра политического руководства страны с целью любым способом удержать власть.

С таким мнением выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Спикер нижней палаты парламента считает, что указ президента Украины Петра Порошенко, поддержанный Верховной радой, дает основания для переноса президентских выборов.

«К сожалению, граждане Украины стали заложниками авантюры руководства своей страны, цель которого - любыми способами сохранить личную власть», - резюмировал Володин.

Верховная рада в ходе внеочередного заседания большинством голосов одобрила введение военного положения в стране после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. За решение проголосовали 276 депутатов, еще 30 депутатов проголосовали против, один — воздержался. Особый правовой режим будет действовать на Украине 30 суток, начиная с 28 ноября.