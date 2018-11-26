Климкин заявил о ненужности дипотношений с Россией

Дипломатические отношения Украины и России исчерпали себя и являются формальностью, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на экстренном заседании Верховной Рады при обсуждении инцидента в Керченском проливе.

Также Климкин отметил, что несмотря на отсутствие, по его мнению, дипотношений с Россией, Украине необходимо понять, каким образом она будет заботиться о 2,5 миллионах украинцев, которые находятся на территории РФ. Политик считает, что в данной ситуации нахождение на территории России опасно для украинских граждан.

Во время выступления в Верховной Раде Климкин добавил, что Украина намерена ввести биометрический визовый режим для владельцев служебных и дипломатических паспортов из России, сообщает «112 Украина».

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно проникли в территориальные воды России с провокационной целью и были задержаны ФСБ РФ. Двое задержанных сотрудников СБУ признались, что все предупреждения с российской стороны нарочито игнорировали.