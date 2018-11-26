Верховная рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в ряде регионов Украины, которые граничат с Россией. Всего 276 народных депутатов проголосовали «за» введение такого режима.

В ходе своего выступления украинский президент Петр Порошенко пояснил, что изменения коснутся лишь Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областей, а также районы побережий Азовского и Черного моря.

Так, военное положение вводится в стране, начиная с 28 ноября. Кроме того, было принято решение, что выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019.

Напомним, ранее Порошенко подписал указ о решении СНБО ввести военное положение в стране. Действие документа датировалось с 26 ноября до 25 января 2019 года. Однако вскоре украинский лидер предложил уменьшить этот период с 60 дней до 30.

Действия были вызваны тем, что российская сторона накануне задержала три корабля ВМС Украины, которые, как признали сами члены экипажа судов, незаконно вошли в российские воды.