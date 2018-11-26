СБУшник с задержанного корабля ВМС Украины признался в осознанном нарушении границы РФ

Задержанный ранее на одном из украинских кораблей сотрудник СБУ Андрей Драч признался, что 23 ноября получил задачу следовать по маршруту Одесса – Мариуполь.

Будучи на борту катера «Никополь», он попал на российскую территорию, однако отказался исполнять требования береговой охраны и покидать воды.

«При остановке на якорную стоянку береговая охрана предупредила нас еще раз, что нужно покинуть территориальные воды Российской Федерации, выйти в 12-мильную зону и ожидать дальнейших решений нашего прохождения по Керченскому протоку», - добавил он во время допроса сотрудниками ФСБ.

Напомним, накануне украинские катера и буксир, совершая опасные маневры и игнорируя требования пограничников, пересекли государственную границу РФ. После чего три судна были задержаны.

По факту нарушения госграницы России было возбуждено уголовное дело.