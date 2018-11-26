Боевики обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Хама и Латакия

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, российские военные зафиксировали нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

«В течение суток зафиксированы обстрелы населенного пункта Мхарда провинции Хама, населенных пунктов Икко, Арафит, Кильджок и Джанаджик провинции Латакия», - заявил генерал-лейтенант.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна благотворительная акция в районе Каралак города Алеппо, в ходе которой выдано 80 комплектов теплой одежды и одна тонна хлеба», - добавил Сергей Соломатин.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2002 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3137,2 тонн.