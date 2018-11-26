Минтранс предложил изменить цвет дорожной разметки
Министерство транспорта рекомендовало региональным властям сменить белый цвет дорожных линий на желтый, чтобы автолюбителям было легче заметить разделяющую встречную полосу движения на трассах. Об этом сообщило ведомство «Известиям».
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов попросил губернаторов регионов РФ скорректировать ранее предложенные планы работы. Ведомство также сообщает, что пункт о желтой разметке не обязательное требование, а рекомендация. В Росавтодоре подтвердили информацию о смене цвета разметки и пояснили, что эта идея заимствована у Скандинавских стран.
В Минтрансе также подчеркнули, что выезд на встречную полосу является одной из самых частых причин ДТП в стране.