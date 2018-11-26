Провокацию украинских кораблей в Керченском проливе координировала СБУ

Координацию украинских судов, задержанных 25 ноября в Керченском проливе, осуществляли двое сотрудников СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

Один из них - оперуполномоченный Главного управления военной контрразведки СБУ Андрей Драч – является старшим лейтенантом.

Во время допроса он признался, что экипажами была нарушена граница с РФ, а все предупреждения российских пограничников были нарочито проигнорированы.

Помимо этого, ФСБ также задержала и допросила командира дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг» ВМС Украины, который также признался, что, несмотря на требования береговой охраны, украинские корабли нарушили границу и отказались покидать российскую территорию.

Ранее сообщалось, что три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ, несмотря на многократные предупреждения российский пограничников. После чего суда были задержаны.

В России действия украинской стороны назвали провокацией, добавив, что РФ намерена пресекать любые посягательства на суверенитет и безопасность страны.