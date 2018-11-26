В ФСБ РФ заявили о прямом указе Киева о провокации в Керченском проливе

Корабли ВМС Украины вошли в территориальные воды России по прямому указанию Киева, сообщает ЦОС ФСБ России в своем официальном заявлении.

В заявлении говорится о том, что в результате вынужденного применения оружия на поражение в связи с многократным игнорированием украинскими судами требований российской стороны остановить движение, корабль ВМС Украины «Бердянск» лег в дрейф и лишь после этого вышел на связь с российскими кораблями. В конечном итоге были задержаны семь членов экипажа данного судна, троим раненым оказана медицинская помощь.

Украинские моряки доставлены в порт Керчь для дальнейшего разбирательства. Другие два украинские корабля также были задержаны российскими погранслужбами.

Ранее ФСБ РФ обнародовала полную хронологию событий, связанных с провокацией ВМС Украины в Керченском проливе.

Напомним, ранее три корабля ВМС Украины незаконно вошли в Керченский пролив на территорию РФ с провокационной целью. В ответ на их задержание ФСБ РФ украинский президент Петр Порошенко предложил ввести военное положение в стране на 30 дней.