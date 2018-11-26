Постпред России при ОБСЕ заявил об угрозе безопасности в Донбассе

Военное положение на Украине в связи с инцидентом в Керченском проливе создает угрозу безопасности в Донбассе, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Лукашевич отметил, что в случае вступления в силу военного положения на Украине безопасность в Донбассе будет под угрозой, при этом провоцирование напряженности со стороны Киева подтверждают последние события. Об этом сообщают РИА Новости.

Также Лукашевич добавил, что вооруженные силы Украины готовят провокацию в Донбассе с химоружием и привлечением западных сил.

Ранее три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу и были задержаны погранслужбой ФСБ РФ после игнорирования законных требований российских служб.