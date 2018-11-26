На задержанном корабле ВМС Украины находились сотрудники СБУ

На одном из задержанных украинских кораблей находились двое сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он добавил, что тему милитаризации в Черном море регулярно «подогревает» Киев, в связи с этим Полянский призвал партнеров не брать на себя ответственность за действия украинской стороны.

Комментируя произошедшую ситуацию, постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич отметил, что РФ намерена пресекать любые посягательства на суверенитет и безопасность страны. По его словам, цель подобных провокаций заключается в создании новых предлогов для антироссийских санкций.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ. Все попытки российских пограничников связаться с экипажами оказались безрезультатны. После чего суда были задержаны.

Тем не менее, Совбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском проливе. Против обсуждения выступили семь стран.