ФСБ РФ раскрыла хронологию событий, связанных с провокацией ВМС Украины

Федеральная служба безопасности РФ обнародовала хронологию событий, связанных с провокацией украинских ВМС в районе Керченского пролива, которая произошла в субботу, 24 ноября.

По данным ФСБ, российские пограничники обнаружили суда «Горловка» и «Яны Капу» в 16.40 по московскому времени в исключительной экономической зоне РФ. При этом, командиры украинских кораблей заявляли, что не будут пересекать границу с Россией, после чего в 21.30 сотрудники пограничной службы РФ при подходе группы судов ВМС Украине к государственной границе РФ проинформировали их о порядке ее пересечения.

В 03.45 малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск» подошли в район нахождения кораблей ВМС Украины и до половины шестого утра была осуществлена их дозаправка от судна обеспечения «Горловка».

В 05.35 «Бердянск» сообщил о планируемом проходе кораблей ВМС Украины в порт Бердянск, однако получил ответ, что «мирный проход через в данном районе временно приостановлен» и получил рекомендации не пересекать госграницу РФ до снятия ограничений и выполнения обязательных постановлений в морском порту Керчь.

По договору заявка на проход должна была быть подана украинской стороной на 48 и 24 часа и подтверждена за четыре часа, однако данные требования не были выполнены, в связи с чем следование Керчь-Еникальским каналом кораблям ВМС Украины было запрещено.

«Данную информацию группа судов ВМС Украины проигнорировала и продолжила следовать в направлении территориального моря РФ», - заявили в ФСБ.

В 07.10 корабли ВМС Украины пересекли линию государственной границы Российской Федерации и проследовали к Керченскому проливу.

«С 07.20 российские корабли "Дон" и "Изумруд" принимали меры по недопущению прохода кораблей ВМС Украины Керчь-Еникальским каналом, вызывали украинские корабли по радиосвязи, требовали немедленно покинуть территориальное море Российской Федерации», - сообщили в службе.

При этом все требования покинуть территориальное море РФ судами ВМС Украины игнорировались.

В 08.35 корабли ВМС Украины были приведены в боевую готовность, в том числе были расчехлены артиллерийские установки, стволы артиллерийских установок подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону кораблей и катеров Российской Федерации.

«Российской стороной доведено до кораблей ВМС Украины, что в территориальном море РФ угроза применения оружия будет расцениваться как нарушение норм международного права и законодательства Российской Федерации», - подчеркнули в ФСБ.

В 10.35 группа судов ВМС Украины в координатах доложили в штаб военно-морской базы «Очаково» ВМС Украины, что они зажаты кораблями береговой охраны пограничной службы ФСБ России, буксиру идти сложно, предлагают катерам типа «Гюрза» на максимальных скоростях оторваться и уйти вне фарватера.

С 10.35 до 18.30 в результате маневрирования российских пограничных кораблей группа судов ВМС Украины была блокирована.

«В 18.30 группа судов ВМС Украины в целях прорыва блокирования снялась с дрейфа, начала движение курсом 200 градусов на выход из территориального моря РФ», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

В период с 19.00 до 20.40 «Дон» и «Изумруд» продолжили преследование группы судов ВМС Украины, постоянно вызывая на связь и подавая звуковые, световые и пиротехнические сигналы об остановке, которые украинской стороной полностью игнорировались.

«В 20.42 "Изумруд" предупредил группу судов ВМС Украины о выполнении предупредительной стрельбы в случае продолжения игнорирования сигналов и требований об остановке», - отметили в ФСБ.

После того, как кораблями пограничных органов были исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для предотвращения нарушений законодательства РФ, командир «Изумруда» принял решение на выполнение предупредительной стрельбы из бортовой артиллерийской установки в сторону судов ВМС Украины.

«В 20.45 "Изумруд" в территориальном море выполнил предупредительную стрельбу в сторону групповой цели», - заявили в Федеральной службе безопасности РФ.

При этом отдельно подчеркивается, что огонь в сторону судов ВМС Украины велся российским кораблем с расстояния, на котором можно было видеть, что это предупредительная стрельба. Еще через пять минут «Изумруд» предупредил «Бердянск», что в случае невыполнения требований об остановки по нему будет применено оружие на поражение, однако требования об остановке опять было проигнорировано.

«В 20.55 "Изумруд" в территориальном море применил оружие на поражение по "Бердянск". В 20.58 "Бердянск" лег в дрейф, на связь вышел командир катера, сообщил о раненых на борту, запросил помощи», - говорится в сообщении.

Через восемь минут экипаж российского пограничного корабля задержал «Бердянск», снял с него семь членов экипажа, трое из которых получили ранения. Всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, а по прибытию в порт Керчи их госпитализировали в больницу.

В 21.15 российский пограничный корабль «Дон» остановил и задержал буксир «Яны Капу», а еще через 12 минут с помощью вертолета Минобороны РФ Ка-52 был остановлен крейсер «Никополь», дальнейшие действия которого контролировались малым противолодочным кораблем «Суздалец» Черноморского флота РФ. Официальное задержание «Никополя» произошло пограничным кораблем РФ в 23.21.

В ночь с субботы на воскресенье задержанные суда ВМС Украины были конвоированы в порт Керчи, куда прибыли в 6.40 25 ноября для дальнейшего разбирательства по инциденту.