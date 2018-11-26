Порошенко не дали выступить в Раде по введению военного положения

В Верховной Раде некоторые фракции не дали высказаться президенту Украины Петру Порошенко по поводу введения военного положения в стране, заявила партия «Блок Петра Порошенко».

Заместитель главы фракции БПП Сергей Березенко отметил, что украинскому президенту не дали высказаться о ситуации в Азовском море и военной агрессии в сторону Украины.

Березенко уточнил, что отказ ряда фракций Верховной Рады выслушать Порошенко свидетельствует об их неготовности поддержать решение о введении военного положения, сообщает «Интерфакс».

Напомним, ранее Петр Порошенко подписал указ о решении СНБО ввести военное положение в стране после того, как три корабля ВМС Украины были задержаны ФСБ РФ из-за провокационных действий в Керченском проливе.