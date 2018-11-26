Русское географическое общество объявило конкурс грантов на 2019 год

Новая компания грантов от Русского географического общества стартует уже в феврале следующего года. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Кремля и председатель медиа-совета РГО Дмитрий Песков.

«Мы хотим видеть проекты долгоиграющие. Мы хотим, чтобы проекты ориентировались создание цикла передач, затрагивая максимальное количество возможных тем. Мы хотим, чтобы нам предлагали ролики с перспективой их постоянной трансляции на различных телеканалах», - заявил он.

Уже в феврале следующего года РГО начнет принимать заявки на медийные гранты. При этом, по словам организаторов программы, креативных заявок со временем становится все меньше.

Что касается исследовательских грантов, на настоящий момент в РГО поступило порядка 700 заявок. Все они будут рассмотрены в декабре, а около ста соискателей получат финансовую поддержку.

РГО выделяет различные гранты на протяжении восьми лет; за это время субсидии получили сотни проектов.