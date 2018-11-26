Генштаб ВС Украины оценил возможность наступления

Украина не намерена вести наступательные действия, но при этом готова оборонять свое государство, заявил замначальника Генштаба ВС страны Родион Тимошенко.

В ходе брифинга в Киеве Тимошенко заявил, что Украина не собирается разжигать конфликт, но будет реагировать на любые действия со стороны России. Об этом сообщает канал «112 Украина».

Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о решении СНБО ввести военное положение в стране. Однако позже он предложил сократить этот период с 60 до 30 дней.

Данное решение было принято после того, как три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ, совершили провокационные действия в Керченском проливе, и были задержаны кораблями ФСБ России.