Порошенко предложил ввести военное положение на Украине на 30 дней

Петр Порошенко предложил уменьшить период военного положения в стране с 60 дней до 30. Об этом украинский лидер заявил во время своего выступления, транслируемого в эфире местных телеканалов.

«Военное положение продлится 30 дней и завершится в середине декабря», - отметил он.

Порошенко добавил, что в этот же период он намеревается внести проект о проведении президентских выборов, которые по словам президента должны состояться в соответствии с Конституцией Украины 31 марта 2019 года.

Напомним, ранее Порошенко подписал указ о решении СНБО ввести военное положение в стране. Действие документа датировалось с 26 ноября до 25 января 2019 года.

Решение было принято после того как российской стороной были задержаны три корабля ВМС Украины. По данным ФСБ России, буксир и бронекатеры «осуществили попытку незаконных действий» на РФ.