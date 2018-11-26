Заснувший пилот пролетел место посадки почти на 50 км

Пилот заснул прямо за штурвалом и пролетел мимо места посадки на 46 километров во время выполнения чартерного рейса из Девонпорта на остров Кинг в Австралии.

Инцидент произошел 8 ноября, однако известно о нем стало лишь сейчас, сообщает издание Australian.

Для пилота самолета Piper PA-31 Navajo авиакомпании Vortex Air это был первый из семи запланированных рейсов на тот день. В конечном итоге никто не пострадал. При этом австралийское бюро транспортной безопасности начало разбор инцидента, назвав этот случай «нарушением работоспособности летчика».