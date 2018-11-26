Совбез ООН заблокировал российскую повестку по Керченскому проливу

Совбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском проливе. Всего «за» обсуждение повестки выступили четыре страны, в то время как «против» проголосовали семь стран. Еще четыре страны воздержались.

С инициативой проголосовать против предложения России выступила постпред США при ООН.

Комментируя ситуацию, заместитель постпреда РФ Владимир Сафронков заявил, что сожалеет в связи с проведенным голосованием.

«При этом хотел бы подчеркнуть, что никто не может помешать России, как постоянному члену Совета Безопасности, поднимать те темы, которые мы считаем важными и под теми пунктами повестки дня, к которым они относятся», - добавил он.

Сафронков также указал на то, что тему милитаризации в регионе в значительной степени «подогревает» Украина, и призвал партнеров не брать на себя ответственность за действия украинской стороны.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ. Все попытки российских пограничников связаться с экипажами оказались безрезультатны. После чего суда были задержаны.

В связи с инцидентом Петр Порошенко подписал указ о решении СНБО ввести военное положение в стране. Тем не менее, в России назвали заход украинских судов на территорию РФ провокацией Киева.