Рэпера Хаски выпустили из спецприемника

По решению суда рэпера Хаски отпустили из спецприемника в Усть-Лабинске. Ранее Хаски (настоящее имя – Дмитрий Кузнецов) задержали в Краснодаре за мелкое хулиганство.

На прошлой неделе рэпера задержали во время его выступления на одной из припаркованных машин около местного клуба. В результате суд приговорил артиста к 12 суткам лишения свободы за мелкое хулиганство и к трем суткам за отказ от медицинского освидетельствования.

В понедельник, 26 ноября, адвокат рэпера Алексей Аванесян сообщил, что суд прекратил исполнение наказания, удовлетворив заявление защитников артиста. По словам Аванесяна, суд посчитал достаточным наказанием те три дня, которые Хаски уже провел под арестом. Об этом написал адвокат на своей странице в Facebook.

Рэпер Хаски начал свою музыкальную карьеру в 2011 году, выпустив музыкальный клип на песню «Седьмое октября». Его творчество отличается мрачными текстами, сложными рифмовками и своеобразной манерой исполнения.