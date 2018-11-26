Врачи рассказали о самочувствии брошенного в подъезде полуторагодовалого ребенка в Подольске

Мальчика, оставленного родителями между третьим и четвертным этажом в одном только нижнем белье и резиновых сапогах, случайно заметили соседи. В настоящий момент ребенок находится в больнице; он серьезно заболел. Тем не менее, несмотря на переохлаждение, его жизни ничто не угрожает. Как сообщили врачи, состояние ребенка стабильное. Помощь оказывается по всем стандартам.

Сразу после обнаружения полуторогодовалого ребенка в одном из подъездов жилого дома следователи начали расследование скандального инцидента. После сбора всех материалов данные будут переданы в СК РФ.

Отмечается, что родители малыша поспешили съехать из съемной квартиры. После того как мальчик поправится, он, вероятнее всего, будет направлен в Дом Ребенка.