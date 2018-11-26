За две недели до ЧП под Керчью на Украине изменили постановление о военном положении

Седьмого ноября, за две недели до провокации в Керченском проливе, кабинет министров Украины принял постановление №934 о «Порядке проведения обязательной эвакуации отдельных категорий населения в случае введения правового режима военного положения», в нем правительство определило порядок проведения эвакуации отдельных категорий граждан в случае введения правового режима военного положения. Документ опубликован на сайте украинского правительства.

В постановлении говорится об эвакуации отдельных категорий населения с местностей, приближенных к районам, где ведутся боевые действия. В частности, документ предусматривает задачи и функции военного командования, министерств, прочих центральных органов исполнительной власти, госорганов и временных органов по эвакуации для осуществления мер правового режима военного положения. Кроме того, в положении прописан порядок перевозки отдельной категории населения специальным или дополнительно оборудованным автомобильным или железнодорожным транспортом.

В документе также обозначается механизм эвакуации осужденных и задержанных, подозреваемых, обвиняемых лиц, в отношении которых применена мера пресечения.

Три военных украинских корабля 25 ноября нарушили границу России в Керченском проливе. По информации ФСБ РФ, бронекатеры и буксир совершили «попытку незаконных действий» в пределах территориального моря России, на требования остановиться суда не реагировали. После этого украинские корабли были задержаны.

Украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» доставлены в порт Керчи. По факту нарушения границы России было возбуждено уголовное дело.