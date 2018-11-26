В Ростове-на-Дону машину отбросило на пешеходов в результате ДТП

В Ростове-на-Дону автомобиль отлетел в пешеходов в результате дорожной аварии. На тротуаре находились 44-летняя женщина и 53-летний мужчина. После столкновения Hyundai, за рулем которого находился 42-летний мужчина, отбросило прямо на пешеходов.

К счастью, никто из участников ДТП сильно не пострадал. Женщина отказалась от госпитализации, мужчину доставили в больницу с небольшими травмами. Водители обоих авто не пострадали, сообщает портал YA62.ru.