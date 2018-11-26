Россия выступила за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Москва выступила за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности при условии его строгого выполнение Вашингтоном.

На специальном брифинге замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США с помощью обвинений в адрес России якобы в несоблюдении соглашения пытались выяснить информацию о наших ракетных разработках.

«Абсолютно неприемлемы как сами голословные и безосновательные обвинения в наш адрес со стороны США, так и та безапелляционная манера, в которой они озвучиваются на публику. Как известно претензии США в адрес России базируются на измышлениях о том, что одна из крылатых российских ракет наземного базирования - КРНБ - испытывалась на дальность, запрещенную ДРСМД для такого класса ракет. Все это абсолютно не соответствует действительности», - сказал Рябков.

В конце октября президент США Дональд Трамп публично заявил о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Однако, официальное уведомление на этот счет Вашингтон Москве пока не передавал. Эта тема, как ожидается, станет одной из центральных на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа во время предстоящего в эти выходные саммита большой двадцатки в Буэнос-Айресе.