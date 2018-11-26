Украинский банк заявил, что отсудил у России $1,3 млрд за «присоединение Крыма»

Украинский Ощадбанк заявил, что выиграл иск против России в Парижском арбитраже, в связи с чем российская сторона должны будет выплатить компании 1,3 миллиарда долларов. Кроме того, со дня вынесения приговора до момента полной компенсации к вышеупомянутой сумме будут также начисляться проценты.

«Решение удовлетворить требование о компенсации убытков Ощадбанка, причиненных в результате аннексии Крыма со стороны Российской Федерации, принял Арбитражный суд в Париже в своем решении от 26 ноября 2018 года», - говорится в сообщении пресс-службы банка.

При этом отмечается, что Ощадбанк уже в ближайшее время намеревается взыскать средства с России и готов предпринять для этого все возможные действия.

Ощадбанк был создан на базе учреждений Сбербанка СССР на Украине. Он является крупнейшим государственным банком страны.

Напомним, Крым присоединился к России в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона проголосовали за вступление в состав РФ. Тем не менее, Украина результаты голосования не признает.