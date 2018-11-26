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Пострадавшие после химатаки боевиков жители Алеппо повторно госпитализированы

Константин Коковешников
18:27 26.11.2018
15 жителей Алеппо, пострадавшие в результате обстрела города боевиками с применением отравляющих веществ, повторно госпитализировали.

Состояние пострадавших в результате химатаки в сирийском Алеппо, совершенной террористами, оказалось серьезнее, чем считалось ранее. 15 пациентов, накануне выписанных из больницы, повторно госпитализированы. Российские специалисты войск химзащиты, которые работают на месте, подтвердили применение боевиками отравляющих веществ.

Почти сразу после химатаки на место выдвинулась мобильная диагностическая группа, в задачи которой входит сбор всех необходимых доказательств. Первоначальный анализ обнаруженных снарядов подтвердил, что в них действительно может содержаться смертельно опасный хлор.   «Специалистами войск РХБЗ с использованием газоанализаторов подтверждается факт заражения местности химическими веществами. Также нами осуществлен забор проб грунта, обломков зданий и осколков боеприпасов для дальнейшей их экспертизы на авиабазе Хмеймим в условиях лаборатории», - рассказал официальный представитель войск РХБ защиты Вооруженных сил РФ Константин Потемкин.

Скорее всего, использовавшиеся здесь 120-миллиметровые мины были начинены хлором в кустарных условиях. Все это было необходимо для того, чтобы вновь впоследствии обвинить сирийские правительственные силы в использовании химического оружия.

Из более чем семидесяти пострадавших от минометного обстрела хлором в больницах Алеппо остаются восемь человек. Еще пятнадцать, выписанные накануне, обратились за повторной медицинской помощью. У всех - схожие симптомы.

«Этим людям необходимо оставаться под наблюдением, состояние среднее и тяжелое, оказываем им необходимую помощь, чтобы улучшить самочувствие, подключаем капельницы и маски, чтобы очистить дыхательные пути от токсинов и чтобы поднять уровень кислорода в крови, это должно помочь», - рассказал дежурный врач Мунаф Шебарджи.

Москва требует проведения полноценного расследования на уровне Организации по запрещению химического оружия. Но мировое сообщество пока молчит. Из глав западных стран озабоченность ситуацией выразил разве что президент Франции Макрон. Который, впрочем, добавил, что пока не располагает какими-либо достоверными доказательствами.

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