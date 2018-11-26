«Подставили под удар»: военный эксперт рассказал, как Порошенко отправил украинских моряков на смерть

Военный эксперт Александр Жилин считает инцидент в Керченском проливе откровенной провокацией, реализованной англосаксами для обострения обстановки между Украиной и Россией.

«С военной точки зрения то, что произошло в районе Керченского пролива - это откровенная провокация ВМС Украины. Она была организована и проведена в политических целях. И я не согласен с обозревателями, которые говорят, что это сделано исключительно в политических интересах Порошенко. У Порошенко нет полномочий создавать казус белли в отношении с Россией. Это пошаговая реализация англосаксами обострения обстановки между Украиной и Россией и доведения в случае необходимости ситуации до боестолкновения», - объяснил «Звезде» Жилин.

Эксперт также отметил действия российских пограничников и спецслужб, назвав их «блестящими».

«ФСБ и погранвойска очень быстро, фактическим мгновенно, раскусили этот замысел и не стали следовать тому плану, который разрабатывался в недрах ЦРУ или англосакских спецслужб где-то в Лондоне. Они рассчитывали на мгновенное уничтожение пограничниками этих нарушителей», - предположил Жилин.

По мнению военного эксперта, Киев намеренно подставил под удар свои же корабли.

«Все прекрасно понимали, что никуда они не прорвутся. Если ты планируешь операцию прорыва, зачем ты отправляешь буксир? Это просто были три цели, которых подставляли под удар со стороны российских пограничников», - пояснил Жилин.

«Вот эти три корабля вместе с украинскими моряками были обречены на уничтожение хозяевами. Порошенко их послал ценой своих жизней обслуживать интересы хозяев Украины в лице США и Великобритании. Я думаю, что это поняли члены экипажей украинских судов, у которых не было никаких шансов. И то, что обошлось малой кровью - только ранением украинских военнослужащих - это заслуга наших пограничников, которые продемонстрировали не только жесткость действий, но и гуманность», - добавил эксперт.

В минувшее воскресенье украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» нарушили границу РФ. Они не реагировали на требования сопровождавших их катеров и кораблей пограничной службы ФСБ и ЧФ России немедленно остановиться и совершали опасные маневры. Российские спецслужбы совместно с пограничниками задержали украинские суда и доставили в порт Керчи. По факту нарушения российской госграницы возбуждено уголовное дело.

Почему именно сейчас украинский лидер пошел на провокацию и к чему готовиться России, обсудят эксперты в «Открытом эфире». Кроме того в программе покажут эксклюзивное интервью капитана, участвовавшего в аресте украинских кораблей. Смотрите новый выпуск на «Звезде» в понедельник, 26 ноября, в 21:35.