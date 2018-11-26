Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины ТЕГИ

«Подставили под удар»: военный эксперт рассказал, как Порошенко отправил украинских моряков на смерть

Александр Жилин
18:40 26.11.2018
Порошенко отправил моряков ценой своих жизней обслуживать интересы хозяев Украины в лице США и Великобритании

Военный эксперт Александр Жилин считает инцидент в Керченском проливе откровенной провокацией, реализованной англосаксами для обострения обстановки между Украиной и Россией.

«С военной точки зрения то, что произошло в районе Керченского пролива - это откровенная провокация ВМС Украины. Она была организована и проведена в политических целях. И я не согласен с обозревателями, которые говорят, что это сделано исключительно в политических интересах Порошенко. У Порошенко нет полномочий создавать казус белли в отношении с Россией. Это пошаговая реализация англосаксами обострения обстановки между Украиной и Россией и доведения в случае необходимости ситуации до боестолкновения», - объяснил «Звезде» Жилин.

Эксперт также отметил действия российских пограничников и спецслужб, назвав их «блестящими».

«ФСБ и погранвойска очень быстро, фактическим мгновенно, раскусили этот замысел и не стали следовать тому плану, который разрабатывался в недрах ЦРУ или англосакских спецслужб где-то в Лондоне. Они рассчитывали на мгновенное уничтожение пограничниками этих нарушителей», - предположил Жилин.

По мнению военного эксперта, Киев намеренно подставил под удар свои же корабли.

«Все прекрасно понимали, что никуда они не прорвутся. Если ты планируешь операцию прорыва, зачем ты отправляешь буксир? Это просто были три цели, которых подставляли под удар со стороны российских пограничников», - пояснил Жилин.

«Вот эти три корабля вместе с украинскими моряками были обречены на уничтожение хозяевами. Порошенко их послал ценой своих жизней обслуживать интересы хозяев Украины в лице США и Великобритании. Я думаю, что это поняли члены экипажей украинских судов, у которых не было никаких шансов. И то, что обошлось малой кровью - только ранением украинских военнослужащих - это заслуга наших пограничников, которые продемонстрировали не только жесткость действий, но и гуманность», - добавил эксперт.

В минувшее воскресенье украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» нарушили границу РФ. Они не реагировали на требования сопровождавших их катеров и кораблей пограничной службы ФСБ и ЧФ России немедленно остановиться и совершали опасные маневры. Российские спецслужбы совместно с пограничниками задержали украинские суда и доставили в порт Керчи. По факту нарушения российской госграницы возбуждено уголовное дело.

Почему именно сейчас украинский лидер пошел на провокацию и к чему готовиться России, обсудят эксперты в «Открытом эфире». Кроме того в программе покажут эксклюзивное интервью капитана, участвовавшего в аресте украинских кораблей. Смотрите новый выпуск на «Звезде» в понедельник, 26 ноября, в 21:35.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.11.2018, 19:29
Совбез ООН заблокировал российскую повестку по Керченскому проливу
Дата26.11.2018, 15:13
Число юнармейцев ЗВО превысило 80 тысяч человек
Дата25.11.2018, 03:49
Денис Лебедев одержал победу над Майком Уилсоном
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата26.11.2018, 10:41
Арктические Тор-М2ДТ поступили на вооружение российской армии
Дата26.11.2018, 15:55
Обломки самолета времен ВОВ обнаружили под Наро-Фоминском
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
20:01 В стране и мире
Порошенко предложил ввести военное положение на Украине на 30 дней
19:29 В стране и мире
Видео
Совбез ООН заблокировал российскую повестку по Керченскому проливу
18:40 В стране и мире
мнение
«Подставили под удар»: военный эксперт рассказал, как Порошенко отправил украинских моряков на смерть
18:24 В стране и мире
мнение
Эксперт объяснил, кому была выгодна провокация в Азовском море
18:00 В стране и мире
Видео
В Минздраве рассказали о характере ранений украинских военных
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
18:40 В стране и мире
мнение
«Подставили под удар»: военный эксперт рассказал, как Порошенко отправил украинских моряков на смерть
18:31 Армия
Видео
Мощнейший удар: кадры финальной фазы учений «Индра-2018»
18:00 В стране и мире
Видео
В Минздраве рассказали о характере ранений украинских военных
17:41 Армия
На учениях морской пехоты ЧФ впервые применили беспилотники
16:59 В стране и мире
мнение
Капитан объяснил, как действия украинских моряков едва не привели к трагедии
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Трудовая повинность, комендантский час: чем грозит украинцам введение военного положения
Видео
Появилось новое видео с задержанными украинскими кораблями в Керчи
Видео
ФСБ показала видео погони российских пограничников за кораблями ВМС Украины
Видео
Сближение корабля российских пограничников с судами ВМС Украины в Керченском проливе попало на видео
Видео
Опубликовано видео перекрытия прохода кораблям ВМС Украины в Керченском проливе
Опубликованы редкие кадры необыкновенной лунной радуги
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.