Беспилотник США провел разведку у Керченского пролива

В понедельник американский дальний беспилотник вслед за стратегическим разведывательным самолетом ВВС Соединенных Штатов RC-135V совершил полет вдоль черноморского побережья РФ, в том числе вблизи Керченского пролива. Об этом свидетельствует информация из мониторинговых данных PlaneRadar.

По их информации, разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, который совершил вылет с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, осуществил полет вдоль южного и юго-западного побережья Крыма, а также черноморского побережья Краснодарского края. В районе Севастополя он приблизился к побережью на расстояние 34 километра, в районе Новороссийска - 42 километра, в районе Керченского полуострова - 44 километра. Российское воздушное пространство разведчик США не нарушал, курсируя над международными водами Черного моря.

Перед подлетом к берегам России на Черном море беспилотник США не менее пяти часов курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе. Также он провел несколько пролетов вдоль Азовского моря севернее Бердянска, находясь в украинском воздушном пространстве.

Ранее сообщалось, что в понедельник стратегический разведывательный самолет ВВС Соединенных Штатов RC-135V с бортовым номером 64-14841, который поднялся с авиабазы Суда-бэй на острове Крит, на протяжении нескольких часов курсировал вдоль российского побережья Черного моря, в том числе рядом с Керченским проливом.