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Названа причина смерти итальянского режиссера Бертолуччи

Дарья Муромова
18:12 26.11.2018
Мэтр итальянского кинематографа скончался на 78-ом году жизни.
Фото: Ipa, Fotogramma Ropi, Globallookpress

Итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет в Риме из-за осложнений от онкозаболевания.

В 2003 году режиссеру была проведена неудачная операция на межпозвоночной грыже, из-за чего Бертолуччи более 10 лет передвигался на инвалидном кресле, сообщает The Guardian.

Бернардо Бертолуччи является лауреатом премии «Оскар», обладателем «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и прочих почетных кинонаград. В его фильмографии более 20 режиссерских работ, среди которых ленты «Последнее танго в Париже», «Конформист», «Мечтатели», «Последний император» и другие.

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