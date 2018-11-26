Названа причина смерти итальянского режиссера Бертолуччи

Итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет в Риме из-за осложнений от онкозаболевания.

В 2003 году режиссеру была проведена неудачная операция на межпозвоночной грыже, из-за чего Бертолуччи более 10 лет передвигался на инвалидном кресле, сообщает The Guardian.

Бернардо Бертолуччи является лауреатом премии «Оскар», обладателем «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и прочих почетных кинонаград. В его фильмографии более 20 режиссерских работ, среди которых ленты «Последнее танго в Париже», «Конформист», «Мечтатели», «Последний император» и другие.