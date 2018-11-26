Четыре акробата сорвались с 16-метровой высоты во время выступления: видео
Все пострадавшие были немедленно госпитализированы в местную больницу.
Видео: Daily Mail
В Китае четыре акробата сорвались с торса во время выполнения опасного трюка. Все они упали на землю с высоты 16 метров.
Инцидент на видео сняли наблюдающие за цирковым представлением зрители, после чего кадры опубликовало издание Daily Mail.
Сообщается, что все пострадавшие были немедленно госпитализированы и доставлены в больницу. Один из артистов уже выписан из медицинского учреждения. Остальные в настоящий момент находятся под наблюдением врачей.
Расследованием инцидента занимается полиция.