Эксперт объяснил, кому была выгодна провокация в Азовском море

Введение военного положения на Украине приведет к переносу президентских выборов, назначенных на 31 марта. Об этом «Звезде» рассказал старший научный сотрудник РИСИ, научный сотрудник Института славяноведения РАН, сотрудник Центра украинистики и белорусистики МГУ Олег Неменский. По его словам, военное положение отсрочит начало предвыборной кампании, а следовательно - и самих выборов.

«Введение военного положения означает фактическую отмену выборов, то есть перенос их на время значительно более позднее, чем отмена военного положения. Для того, чтобы проводить выборы - и президентские, и парламентские - требуется провести трехмесячную предвыборную кампанию. Если уже сейчас будет введено военное положение на 60 дней, предвыборная кампания не сможет начаться 31 декабря. Соответственно, президентские выборы 31 марта на Украине отменяются и переносятся на неопределенное время», - пояснил Неменский.

Эксперт также напомнил, что во время военного положения запрещается проведение референдумов, общественных собраний и митингов, а также ограничивается работа СМИ. Коснется указ Порошенко и Минских соглашений. Военное положение фактически заморозит процесс урегулирования ситуации в Донбассе дипломатическим путем.

«На международном уровне введение военного положения означает в первую очередь отмену минского процесса. Формально об этом объявлять не будут, но введение военного положения подразумевает временную отмену дипломатических отношений с так называемой страной-агрессором, которой Украина считает Россию, а также запрет на введение изменений в конституцию и на проведение местных выборов, в том числе в Донбассе, что требуется по Минским соглашениям», - также объяснил Неменский.

По мнению эксперта, провокация в Азовском море была выгодна не только президенту Петру Порошенко, но и всем членам кабинета министров. Такими действиями они тоже пытаются отсрочить дату парламентских выборов из-за низких рейтингов правящей коалиции.

«Провокация в Азовском море была выгодна всем действующим во власти политикам Украины. Всем членам кабмина, всем основным руководителям страны, которые входят в основную коалицию. В результате президентских и парламентских выборов они все почти неизбежно должны были потерять власть».

В минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ, в связи с чем были задержаны российскими пограничниками. После этого инцидента Петр Порошенко подписал указ о решении СНБО ввести военное положение в стране. Действие документа датируется с 26 ноября и до 25 января 2019 года. В России считают заход украинских судов на территорию РФ провокацией Киева.

Почему именно сейчас украинский лидер пошел на провокацию и к чему готовиться России, обсудят эксперты в «Открытом эфире». Кроме того в программе покажут эксклюзивное интервью капитана, участвовавшего в аресте украинских кораблей. Смотрите новый выпуск на «Звезде» в понедельник, 26 ноября, в 21:35.