В Минздраве рассказали о характере ранений украинских военных
Во время задержания после нарушения российской границы военнослужащие ВМС Украины получили легкие осколочные ранения, их состояние оценивается как удовлетворительное.
«Все легкие, только мягкие ткани повреждены были, осколочные были (ранения - прим. ред.). Состояние удовлетворительное, жизни ничего не угрожает. Они амбулаторные пациенты», - рассказали ТАСС в пресс-службе Минздрава Крыма.
В ведомстве уточнили, что вопрос выписки украинских военнослужащих будет решаться совместно с правоохранительными органами.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что трое пострадавших украинских военных были доставлены в местную больницу. Сейчас они находятся в медучреждении; их состояние врачи оценивают как стабильное.
Ранее ФСБ России заявила, что корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» нарушили российскую границу, они не реагировали на требования сопровождавших их катеров и кораблей погранслужбы ФСБ и Черноморского флота РФ остановиться и проводили опасные маневры. Украинские корабли были задержаны.