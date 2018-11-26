В Омске голубь самостоятельно пришел к ветеринару после перелома крыла

В Омске раненый голубь сумел долететь до ветеринарной клиники и «попросить» врачей о помощи.

Как сообщили в группе ветклиники в соцсетях, пострадавшей птице тут же сделали операцию на плечо. Врачи собрали необходимую сумму для покупки медикаментов и последующей передержки. По словам медиков, хирургическое вмешательство прошло успешно, а перелом был несложный.

Теперь сотрудники клиники ищут для голубя, которого прозвали Френком, хозяина. Они отметили, что Френк не обычный голубь, а породистый, и надеются, что вскоре он сможет поселиться в голубятне.