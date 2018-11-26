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Составлен рейтинг самых безопасных мессенджеров

Александра Арсентьева
17:20 26.11.2018
Приложения на iOS и Android платформах оценивались по 30 критериям надежности и безопасности
Составлен рейтинг самых безопасных мессенджеров
Фото: Maciej Luczniewski, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Компания Artezio, входящая в группу ЛАНИТ, провела тестирование более 20 мессенджеров. В результате эксперты отобрали восемь программ, которые способны обеспечить высокий уровень приватности. Как заявили авторы исследования, самым безопасным мессенджером стал Signal.

Приложения на iOS и Android платформах оценивались по 30 критериям надежности и безопасности, в число которых вошли качество шифрования информации, функциональность систем хранения переписки, уровень защиты персональных данных, готовность к раскрытию личных сведений, а также уровень защиты от нестандартных методов копирования данных.

Рейтинг возглавил Signal, который специалисты назвали лучшим мессенджером для приватной переписки. Первенство он получил за наличие шифрования по умолчанию, двухфакторной идентификации, высокое качество протокола шифрования и готовность к раскрытию персональной информации. Среди минусов мобильного приложения специалисты отметили отсутствие функционала для удаления отправленного контента и защиты от создания фото экрана, сообщает телеканал «360».

На второе место исследователи отдали мессенджеру Wickr, его рейтинг был снижен из-за ограничений, которые присутствуют в бесплатной версии. Эксперты назвали данное мобильное приложение отличным вариантом для корпоративного использования. На третьем месте оказался популярный мессенджер Telegram.

Самым небезопасным мессенджером специалисты назвали Facebook Messenger. Среди его больших минусов названы низкая защита пользовательских данных и отсутствие инструмента для удаления сообщений на некоторых устройствах.  

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