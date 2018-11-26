Бондарчук снимет фильм про женщину-амфибию

В России приступили к работе над фантастической картиной «Человек-амфибия» по одноименному роману Александра Беляева. Новой экранизацией займутся сразу три кинокомпании: Аrt Pictures Studio, Водород («Притяжение», «Лед») и Национальная Медиа Группа.

Режиссером нового фильма станет основатель Аrt Pictures Studio Федор Бондарчук, а сценаристом - Олег Маловичко. Помогать в продюсировании ленты Бондарчуку будут Дмитрий Рудовский, Михаил Врубель и Александр Андрющенко.

Съемки картины запланированы на осень 2019 года, а релиз на 2020 год. По предварительным данным, действие фильма будет разворачиваться в Петербурге, в начале прошлого столетия. В новой интерпретации главную роль амфибии исполнит женщина. Об этом пишут «Известия».

Авторы фильма уверены, что зрители смогут по-новому посмотреть на уже ставшей классической романтическую историю за счет масштабных подводных съемок и компьютерной графики от студии Main Road Post. Напомним, что на счету Федора Бондарчука 11 режиссерских и более 50 актерских и продюсерских работ.