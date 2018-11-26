СБУ завела дело о развязывании «агрессивной войны» в Керченском проливе

На Украине по факту задержания российской стороной трех кораблей ВМС Украины в Керченском проливе было заведено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что дело завели по статье 437 УК Украины из-за якобы «агрессивных» действий РФ, которые украинские спецслужбы интерпретировали как «планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны».

В правоохранительном органе добавили, что был усилен и приведен в боевую готовность личный состав СБУ.

«Усилены контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций спецслужб РФ», - заключается в сообщении.

Комментируя эту ситуацию, депутат Государственной думы Александр Хинштейн отметил, что никаких правовых последствий возбуждение уголовного дела иметь не будет.

По его словам, говорить о разжигании войны Россией не приходится, так как российская сторона действовала в соответствии с законом, исполняя свои обязанности.

«В этой истории отсутствует самое главное – событие преступления», - заявил Хинштейн.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко подписал указ о решении СНБО ввести военное положение в стране. Действие документа начинается сегодня, 26 ноября, и заканчивается 25 января следующего года.