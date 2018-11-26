Роскомнадзор возбудил дело против Google

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило административное дело в отношении Google в понедельник, 26 ноября.

Это произошло из-за того, что Google не стал подключаться к федеральной государственной информационной системе. При этом по российскому законодательству все сетевые «поисковики» обязаны присоединиться к данной системе, которая включает в себя перечень запрещенных интернет-ресурсов. Это нужно для того, чтобы исключать из результатов поиска ссылки на противоправные сайты.

Рассмотрение дела состоится в декабре 2018 года, сообщает Роскомнадзор.

Компании Google грозит административный штраф от 500 до 700 тысяч рублей.