Роскомнадзор возбудил дело против Google
Компании Google грозит административный штраф от 500 до 700 тысяч рублей.
Фото: Christoph Hardt, Geisler-Fotopres, Globallookpress
Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило административное дело в отношении Google в понедельник, 26 ноября.
Это произошло из-за того, что Google не стал подключаться к федеральной государственной информационной системе. При этом по российскому законодательству все сетевые «поисковики» обязаны присоединиться к данной системе, которая включает в себя перечень запрещенных интернет-ресурсов. Это нужно для того, чтобы исключать из результатов поиска ссылки на противоправные сайты.
Рассмотрение дела состоится в декабре 2018 года, сообщает Роскомнадзор.
Компании Google грозит административный штраф от 500 до 700 тысяч рублей.