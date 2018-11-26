В Петербурге в магазине Bosco произошел крупный пожар: видео

В Петербурге 26 ноября в здании магазина Bosco произошел крупный пожар.

Как сообщается в пресс-релизе регионального МЧС России, пожар возник на Большом проспекте Петроградской стороны в торгово-офисном здании. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 16 человек.

Экстренные службы присвоили пожару третий, повышенный уровень сложности. В 16:19 по московскому времени возгорание было локализовано, ранг понижен до второго. В настоящее время на месте работают спасатели, информации о пострадавших не поступало.