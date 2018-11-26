Последний аргумент: что стоит за провокацией Украины в Керченском проливе

По данным ФСБ России, буксир «Яны Капу», бронекатера «Бердянск» и «Никополь» около 7:00 по московскому времени зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской федерации. В ФСБ подчеркнули, что заявки установленным порядком поданы не были, в график прохода корабли не включались.

Российская сторона была вынуждена открыть огонь и совершить таран кораблей-нарушителей, в результате которых трое украинских моряков получили ранения. Всем им оказана необходимая медицинская помощь. В данный момент корабли, нарушившие границу, задержаны. Из-за незаконных действий Военно-морских сил Украины возбуждено уголовное дело.

Нестыковки Порошенко

С юридической точки зрения ситуация осложнена тем, что Украина не приняла итоги референдума в Крыму, а значит, считает прибрежные воды своей территорией. Кроме того, в Киеве заявили, что корабли уведомляли российскую сторону о проходе через Керченский пролив, а «нападение» российских кораблей якобы произошло в нейтральных водах. Но в этих заявлениях есть явные нестыковки.

Во-первых, в сентябре этого года поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» ВМС Украины прошли под Крымским мостом. По данным ВМС Украины, разрешение на проход под керченским мостом у не запрашивалось, но в ряде российских СМИ сообщалось, что российские морские диспетчеры его все же получили. Так или иначе, тогда корабли совершили проход под Крымским мостом в сопровождении патрульных катеров пограничной службы ФСБ России, и препятствий им никто не чинил. Возникает резонный вопрос, почему так называемый «керченский кризис» случился именно сейчас.

Во-вторых, в июне текущего года глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал Керченский мост частью «военной угрозы» со стороны России, то есть, фактически допустил возможность его уничтожения. В этом свете большие вопросы вызывает негативная реакция Киева на желание сотрудников ФСБ обеспечить безопасность мирных граждан, переправляющихся по мосту в Крым. Ведь это их прямая обязанность.

Керченский таран

Ну и в-третьих, действия экипажа российского корабля в Киеве названы агрессией, хотя их можно считать достаточно мягкими. Согласно российскому законодательству, пограничники обязаны пресечь нарушение государственной границы. И если нарушитель не отвечает на требования с их стороны, они имеют полное право применить оружие. При этом украинские военные не могли не понимать, что у российских моряков не будет выбора.

«По нарушителям границы может быть открыт огонь, если они не подчиняются приказам. Но до открытия огня используются разные способы пресечения нарушения государственной границы, включая так называемое вытеснение и такие вот навалы», - рассказал военный эксперт Илья Крамник.

Нужно подчеркнуть, что случаи тарана или так называемого «навала» на военные суда-нарушители в современной истории уже случались и не являются чем-то исключительным. Стоит вспомнить столкновение американских и советских кораблей 1988 года, когда сторожевой корабль СКР «Беззаветный» и «СКР-6», совершили навал на ракетный крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон». Вряд ли можно поверить в то, что сегодня российские пограничники поведут себя иначе, чем тридцать лет назад.

«Действия российских военных я считаю своевременными, адекватными и профессиональными. А поведение украинских военных я расцениваю как однозначную провокацию. Хотя, конечно, они люди подневольные и выполняли чей-то приказ. И я думаю, что они его не выполнили», - считает экс-командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов.

Цели и средства

Сразу после происшествия Порошенко принял решение о необходимости введения на Украине военного положения. Важно подчеркнуть, что лично он и другие политики, украинские военачальники неоднократно заявляли об агрессии со стороны России на востоке страны, что позволяло им ввести военное положение в стране уже очень давно.

«Военное положение это способ получить законный способ для подавления протестов, а в перспективе - возможно и вовсе отменить выборы», - считает Крамник.

Введение в стране военного положения автоматически ведет к запрету митингов, позволяет влястям конфисковывать любое имущество для нужд государства, регулировать работу СМИ, запрещать партии и организации в упрощенном порядке, а самое главное - отмену выборов вплоть до его окончания.

Это особенно важно в свете последних социологических опросов на Укарине, согласно которым Порошенко не прошел бы даже во второй тур, если бы выборы состоялись в ноябре.

«Не исключено также, что инцидент может грозить России новыми санкциями со стороны Запада. Об этом говорит реакция европейских и американских СМИ, в которых столкновение безоговорочно названо “российской агрессией”», - рассказал военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

Отметим, что ситуация вокруг инцидента в Керченском проливе будет обсуждаться на экстренном заседании СБ ООН, который созван именно по инициативе России. В официальном заявлении МИД России говорится, что «Очевидна тщательно продуманная и спланированная по месту и форме провокация, нацеленная на разжигание еще одного очага напряженности в этом регионе, создание предлога для наращивания санкций против России. Все это, видимо, было направлено и на отвлечение внимания от внутриполитических проблем на самой Украине».

Интересно, что судя по данным западных авиационных ресурсов, вдоль черноморского побережья России, в том числе вблизи Керченского пролива постоянный мониторинг ведут американские беспилотники и стратегические самолеты-разведчики.