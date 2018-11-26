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Капитан объяснил, как действия украинских моряков едва не привели к трагедии

Михаил Ненашев
16:59 26.11.2018
Керченский пролив - это особая зона для судоходства. И отклонение на пол кабельтов может привести к катастрофе

Председатель Движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев прокомментировал инцидент, произошедший 25 ноября в Керчи. В минувшее воскресенье украинские корабли нарушили российскую границу и были задержаны пограничниками. Ненашев в комментарии «Звезде» назвал произошедшее спланированной акцией Киева.

«Украинские моряки сознательно нарывались на провокацию. Они нарушили нашу морскую границу. У нас есть 12 миль... Если ты хочешь зайти на эту территорию, ты должен заранее сделать запрос. То же самое с Керченским проливом», - подчеркнул Ненашев.

Он также объяснил, почему Керченский пролив является особой зоной для судоходства. По словам Ненашева, любой несогласованный заход корабля может привести к серьезным последствиям.

«Керченский пролив - это особая зона для судоходства. Он сам по себе мелкий. И если отклониться на пол кабельтов, то можно создать катастрофу - или заблокировать, или затруднить судоходство по проливу», - отметил Ненашев.

«Вот почему существуют разрешительные нормы, когда то или иное судно запрашивает добро как на вход в то или иное государство, так и добро пройти проливом. После того как ты получил разрешение, вас ставят в график. Если вы получили разрешение на проход в Керченском проливе, к вам на борт поднимается лоцман или вы следуете за лоцманским катером в составе группы кораблей», - добавил капитан первого ранга.

При этом Ненашев напомнил, что украинские суда, задержанные российскими пограничниками, являются катерами. Они по умолчанию не должны были ходить так далеко от берега.

«В данном случае украинские суда нельзя назвать кораблями. Это катера, причем речные - артиллерийские катера. Они не должны были ходить так далеко от берега. Но поскольку у Украины нет флота, а провокации надо было из чего-то слепить, был запущен буксир. Буксир этот, кстати, рейдовый, то есть на небольшой морской акватории должен применяться. А они его отпустили далеко в море», - сказал председатель Движения поддержки флота.

В минувшее воскресенье три украинских корабля - бронекатера «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пересекли государственную границу России. Пограничники сначала пытались связаться с нарушителями, но, так и не дождавшись ответа, задержали суда. Катера доставлены в Керченский порт для выяснения обстоятельств. По факту незаконного пересечения государственной границы возбуждено уголовное дело.

Почему именно сейчас украинский лидер пошел на провокацию и к чему готовиться России, обсудят эксперты в «Открытом эфире». Кроме того в программе покажут эксклюзивное интервью капитана, участвовавшего в аресте украинских кораблей. Смотрите новый выпуск на «Звезде» в понедельник, 26 ноября, в 21:35.  

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