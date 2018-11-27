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Прибавка к пенсии. Преимущества карты военного пенсионера

Екатерина Малашенко
14:15 27.11.2018
Теперь военную пенсию можно получать на карту одного из выбранных из утвержденного Правительством РФ перечня банков. Причем, если выбрать правильную карту, она может приносить дополнительный доход. Какие еще преимущества может принести такая карта?
Фото: Klaus Ohlenschläger, Picture Alliance, Globallookpress

Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности и Федеральная служба исполнения наказаний выплачивают положенные военным пенсионерам деньги на банковские карты. Летом 2018 года Правительство РФ утвердило перечень из пяти банков, на счета которых могут выплачиваться пенсии военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Одним из этих банков стал Промсвязьбанк.

Выплата пенсий – одна из мер поддержки государства. В конце октября 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил о планах увеличить военные пенсии на 6%. Денежное довольствие военнослужащих увеличится с 1 октября 2019 года на 4,3 процента, а военные пенсии будут дополнительно проиндексированы на 2 процента.. Путин уже поручил правительству предусмотреть в бюджете соответствующие ресурсы на повышение довольствия и военных пенсий. Банки также подключились к программе поддержки военных пенсионеров.

20 июня 2018 года распоряжением правительства РФ №1234-р Промсвязьбанк вошел в число банков, уполномоченных выплачивать пенсии, предусмотренные законом РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей».

Преимущества для пенсионеров

Для военных пенсионеров, ветеранов боевых действий, а также военнослужащих предпенсионного возраста Промсвязьбанк выпускает специальную карту платежной системы «Мир» с бесплатным годовым обслуживанием. С этой картой пенсионеры получают целый ряд преимуществ платежного инструмента для ежедневных трат и средства накопления.

«Карта Промвязьбанка выгодно отличается тем, что предусматривает начисление 5% на остаток. То есть средства, размещенные на карте, будут работать на клиента, и он сможет получать дополнительную надбавку к пенсии в виде 5% годовых ежемесячно. Далеко не во всех банках есть такое преимущество для пенсионеров», - рассказала руководитель Центра депозитных услуг и расчетных сервисов Промсвязьбанка Лидия Хальфиева.

Кроме того, по карте предусмотрен кэшбэк, то есть возврат денежных средств, от покупок, совершенных на АЗС и в аптеках по пенсионной карте Промсвязьбанка.

«Мы выбрали самые востребованные пенсионерами категории покупок и предоставляем там возврат денежных средств в размере 3% от суммы покупок по карте», - добавила она.

Карту можно выпустить практически моментально - клиент получает ее в день обращения в офисе. Для дальнейшего получения пенсии на карту Промсвязьбанка военным пенсионерам и пенсионерам силовых структур необходимо обратиться в  военный комиссариат или иное ведомство, организующее выплату пенсии, и подать заявление о доставке пенсии на счет карты Промсвязьбанка.

Картинка

Другое важное преимущество пенсионной карты ПСБ - возможность снимать до 50 000 рублей в любом банкомате любого банка без комиссии. Обладателям подобной карты, если у них закончились наличные, не нужно искать «свой» банк – оперативно получить деньги можно в любом ближайшем банкомате, что очень удобно.

Если же снять необходимо сверх указанной суммы держатели карты могут воспользоваться сетью банкоматов Просвязьбанка и банков партнеров, насчитывающей более 9 тысяч устройств по всей России.

«Карта для военных пенсионеров создана для того, чтобы стать надежным помощником и платежным средством в повседневной жизни, - отмечает директор департамента расчетных и сберегательных продуктов Промсвязьбанка Наталья Волошина. - Разрабатывая этот продукт, мы постарались учесть основные требования клиентов к картам для зачисления пенсий».

Национальная платежная система

Однако преимущества этой карты не ограничивается теми бонусами, которые предоставляет Промсвязьбанк. Карта выпускается на платежной системе «Мир», у которой тоже есть различные бонусы. Программа лояльности российской платежной системы предусматривает скидки до 20% у различных розничных сетей, среди которых магазины продуктов питания, одежды, автозапчастей, бытовой техники, кафе и рестораны.

1 мая 2017 президент РФ Владимир Путин подписал закон о переводе бюджетных выплат на карты национальной платежной системы «Мир». Таким образом, сотрудники государственных бюджетных учреждений и пенсионеров, в том числе военные, с 1 июля 2017 года получают выплаты на карту «Мир». Выпуск и обслуживание карт для пенсионеров является бесплатным.

Если вы уже военный пенсионер или только еще готовитесь выйти на пенсию, вы можете оформить подобную карту. Перед оформлением пенсии в военкомате можно зайти в  Промсвязьбанк, где потребуется паспорт и удостоверение военнослужащего или пенсионное удостоверение (если вы уже являетесь действующим пенсионером).

«В банках обычно все непросто, поэтому мы постарались максимально упростить путь клиента, - Сотрудник Промсвязьбанка научит, как отслеживать свои деньги в личном кабинете клиента будь-то настольный компьютер или мобильное приложение в телефоне» - комментирует Лидия Хальфиева.

Безопасность

Часто пенсионеров пугают случаи, когда с пенсионных карт пропадают деньги. Это действительно имело место быть у крупнейших банков. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно запомнить несколько элементарных правил.

Самое главное из них - запомнить ПИН-код карты и не хранить его рядом с ней в кошельке. Его можно записать в телефоне, назвав чьим-нибудь именем. Даже если вы потеряете карту, снять деньги без ПИН-кода у мошенников не получиться. В то же время восстановить карту в банке - проще простого.

Не доверяйте ПИН-код чужим людям и вводите его в банкомате самостоятельно, прикрывая рукой от посторонних глаз. То же правило касается и пароля от интернет-банка.

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