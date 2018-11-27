Прибавка к пенсии. Преимущества карты военного пенсионера

Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности и Федеральная служба исполнения наказаний выплачивают положенные военным пенсионерам деньги на банковские карты. Летом 2018 года Правительство РФ утвердило перечень из пяти банков, на счета которых могут выплачиваться пенсии военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Одним из этих банков стал Промсвязьбанк.

Выплата пенсий – одна из мер поддержки государства. В конце октября 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил о планах увеличить военные пенсии на 6%. Денежное довольствие военнослужащих увеличится с 1 октября 2019 года на 4,3 процента, а военные пенсии будут дополнительно проиндексированы на 2 процента.. Путин уже поручил правительству предусмотреть в бюджете соответствующие ресурсы на повышение довольствия и военных пенсий. Банки также подключились к программе поддержки военных пенсионеров.

20 июня 2018 года распоряжением правительства РФ №1234-р Промсвязьбанк вошел в число банков, уполномоченных выплачивать пенсии, предусмотренные законом РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей».

Преимущества для пенсионеров

Для военных пенсионеров, ветеранов боевых действий, а также военнослужащих предпенсионного возраста Промсвязьбанк выпускает специальную карту платежной системы «Мир» с бесплатным годовым обслуживанием. С этой картой пенсионеры получают целый ряд преимуществ платежного инструмента для ежедневных трат и средства накопления.

«Карта Промвязьбанка выгодно отличается тем, что предусматривает начисление 5% на остаток. То есть средства, размещенные на карте, будут работать на клиента, и он сможет получать дополнительную надбавку к пенсии в виде 5% годовых ежемесячно. Далеко не во всех банках есть такое преимущество для пенсионеров», - рассказала руководитель Центра депозитных услуг и расчетных сервисов Промсвязьбанка Лидия Хальфиева.

Кроме того, по карте предусмотрен кэшбэк, то есть возврат денежных средств, от покупок, совершенных на АЗС и в аптеках по пенсионной карте Промсвязьбанка.

«Мы выбрали самые востребованные пенсионерами категории покупок и предоставляем там возврат денежных средств в размере 3% от суммы покупок по карте», - добавила она.

Карту можно выпустить практически моментально - клиент получает ее в день обращения в офисе. Для дальнейшего получения пенсии на карту Промсвязьбанка военным пенсионерам и пенсионерам силовых структур необходимо обратиться в военный комиссариат или иное ведомство, организующее выплату пенсии, и подать заявление о доставке пенсии на счет карты Промсвязьбанка.

Другое важное преимущество пенсионной карты ПСБ - возможность снимать до 50 000 рублей в любом банкомате любого банка без комиссии. Обладателям подобной карты, если у них закончились наличные, не нужно искать «свой» банк – оперативно получить деньги можно в любом ближайшем банкомате, что очень удобно.

Если же снять необходимо сверх указанной суммы держатели карты могут воспользоваться сетью банкоматов Просвязьбанка и банков партнеров, насчитывающей более 9 тысяч устройств по всей России.

«Карта для военных пенсионеров создана для того, чтобы стать надежным помощником и платежным средством в повседневной жизни, - отмечает директор департамента расчетных и сберегательных продуктов Промсвязьбанка Наталья Волошина. - Разрабатывая этот продукт, мы постарались учесть основные требования клиентов к картам для зачисления пенсий».

Национальная платежная система

Однако преимущества этой карты не ограничивается теми бонусами, которые предоставляет Промсвязьбанк. Карта выпускается на платежной системе «Мир», у которой тоже есть различные бонусы. Программа лояльности российской платежной системы предусматривает скидки до 20% у различных розничных сетей, среди которых магазины продуктов питания, одежды, автозапчастей, бытовой техники, кафе и рестораны.

1 мая 2017 президент РФ Владимир Путин подписал закон о переводе бюджетных выплат на карты национальной платежной системы «Мир». Таким образом, сотрудники государственных бюджетных учреждений и пенсионеров, в том числе военные, с 1 июля 2017 года получают выплаты на карту «Мир». Выпуск и обслуживание карт для пенсионеров является бесплатным.

Если вы уже военный пенсионер или только еще готовитесь выйти на пенсию, вы можете оформить подобную карту. Перед оформлением пенсии в военкомате можно зайти в Промсвязьбанк, где потребуется паспорт и удостоверение военнослужащего или пенсионное удостоверение (если вы уже являетесь действующим пенсионером).

«В банках обычно все непросто, поэтому мы постарались максимально упростить путь клиента, - Сотрудник Промсвязьбанка научит, как отслеживать свои деньги в личном кабинете клиента будь-то настольный компьютер или мобильное приложение в телефоне» - комментирует Лидия Хальфиева.

Безопасность

Часто пенсионеров пугают случаи, когда с пенсионных карт пропадают деньги. Это действительно имело место быть у крупнейших банков. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно запомнить несколько элементарных правил.

Самое главное из них - запомнить ПИН-код карты и не хранить его рядом с ней в кошельке. Его можно записать в телефоне, назвав чьим-нибудь именем. Даже если вы потеряете карту, снять деньги без ПИН-кода у мошенников не получиться. В то же время восстановить карту в банке - проще простого.

Не доверяйте ПИН-код чужим людям и вводите его в банкомате самостоятельно, прикрывая рукой от посторонних глаз. То же правило касается и пароля от интернет-банка.