ЦБ определил курс доллара и евро на 27 ноября

Банк России объявил официальный курс доллара США по отношению к рублю на 27 ноября – он составит 66,5072 руб./$1. Стоимость рубля в долларах снизилась на 1,26% по сравнению с 26 ноября.

Также снизилась стоимость рубля, выраженная в евро, - на 0,83%. Официальный курс евро по отношению к рублю составит 75,5655 руб./EUR1. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.