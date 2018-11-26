Порошенко подписал указ о введении военного положения

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о решении СНБО ввести военное положение в стране. Действие документа датируется с 26 ноября и до 25 января 2019 года. Об этом говорится на сайте украинского лидера.

В документе подчеркивается, что контроль за выполнением указа возлагается на Секретаря СНБО.

Кроме того, президент поручил организовать генштабу ВСУ частичную мобилизацию, а СБУ усилить контрразведывательный, антитеррористический и контрдиверсионный режимы.

Военное положение вступит силу только после одобрения Верховной рады.

Напомним, 25 ноября российской стороной были задержаны три корабля ВМС Украины. По данным ФСБ России, буксир и бронекатеры «осуществили попытку незаконных действий» на российскую территорию.