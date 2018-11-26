Националисты зажгли файеры у здания Рады после инцидента в Керченском проливе

В Киеве, возле здания Верховной рады, проходит массовая акция протеста, участники которой требуют расторгнуть договор с РФ о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе. Ее организаторами выступили члены партии «Национальный корпус».

«Считаем преступлением против собственного народа бездарное управление армией, которое показали вчерашние события в Азовском море», - говорится в сообщении партии на Facebook.

Кроме того, участники акции требуют введения военного положения в стране без отмены или переноса даты выбора.

Протестующие зажгли файеры, из-за чего вся близлежащая территория оказалась затянута густым дымом.

Напомним, сегодня, 26 ноября в Раде будет приниматься решение о введение военного положения в Украине после того, как российской стороной были задержаны три корабля ВМС Украины.

По данным ФСБ России, буксир и бронекатеры «осуществили попытку незаконных действий» на российскую территорию, а на требования остановиться не реагировали. После чего было принято решение задержать суда.