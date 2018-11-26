МИД РФ выразил протест в связи с ситуацией в Керченском проливе

Министерство иностранных дел России выразило решительный протест в связи с нарушением кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации в Черном море. Инцидент произошел 25 ноября. Российская сторона требует созвать заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения данной ситуации, говорится в сообщении ведомства.

На своем сайте МИД РФ также предупредил Украину о том, что Киевская провокация конфликта совместно с США и ЕС с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями.

Напомним, ранее три судна ВМС Украины незаконно пересекли границу России в Керченском проливе, при этом на требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России остановиться никак не реагировали. Сейчас задержанные корабли пришвартованы в Керченском порту.