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В Кремле рассказали о статусе задержанных украинских моряков

Александра Арсентьева
15:40 26.11.2018
«Нарушители границы, они преследуются по закону, в строгом соответствии с законодательством», - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов являются ли нарушившие границу моряки украинских кораблей военнопленными для России, заявил, что нарушители государственной границы преследуются по закону.

«Я не могу ответить на этот вопрос. Нарушители границы, они преследуются по закону, в строгом соответствии с законодательством», - сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее ФСБ России заявила, что украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» нарушили границу РФ, не реагировали на требования сопровождавших их катеров и кораблей пограничной службы ФСБ и ЧФ России немедленно остановиться и совершали опасные маневры. Украинские корабли были задержаны.

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