Адмирал Комоедов объяснил непрофессионализм украинских «горе-флотоводцев»

Украинские плавсредства проигнорировали законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России о немедленной остановке. При этом они совершали опасное маневрирование.

Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что попытка незаконных действий в пределах территориальных вод Российской Федерации пресечена нашими пограничниками. Катера украинских ВМС «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» были задержаны.

В связи с неподчинением законным требованиям российской стороны, чтобы остановить движение нарушителей, было применено оружие. При этом легкие ранения получили трое военнослужащих ВМС Украины. Им оказана помощь, угрозы для жизни украинских моряков нет. Задержанные корабли доставлены в керченский порт. По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.

Еженедельник «Звезда» попросил прокомментировать происходящие события адмирала Владимира Комоедова, в 1998-2002 годах командовавшего Черноморским флотом России, - экс-председателя Комитета Государственной Думы РФ по обороне:

- Украинцы хотели нарваться на неприятности, и они на них нарвались. Наш жесткий ответ на их несусветную дурь вполне оправдан. Нечего Россию проверять на «вшивость». Установлен порядок прохождения чужих военных кораблей через российские территориальные воды. Украинским военным морякам он известен. Этот порядок они уже использовали: две их ржавые посудины не так давно наши пограничники спокойно пропустили в Азовское море. А нынешняя «херойская» попытка украинских плавсредств пройти под Крымским мостом - так не только соседи, так враги не поступают. На мой взгляд, это заранее запланированная провокация. Наверное, нынешним правителям Украины их покровители на Западе сказали, попробуйте сунуться под Крымский мост. Повезет, мы вместе посмеемся над русскими. Не повезет, мы поднимем громкий вой и обложим Россию новыми санкциями. Да пусть воют теперь! Россия показала, что «сопли жевать» не будет. Каждая провокация и впредь будет получать отпор: чем наглее будут действовать нарушители, тем показательнее и «больнее» будет их наказание. И еще. Меня, военного моряка, удивляет непрофессионализм украинских горе-флотоводцев. Выпускать в штормовое осеннее Черное море катера, предназначенные для использования на реках, - должностное преступление. Катерки эти полудохлые чудом дошли до входа в Азовское море, они могли отправиться на дно, на корм камбалам в любой момент. Можно смело сказать, что, задержав их, наши пограничники спасли жизни членов экипажей «Бердянска», «Никополя» и «Яны Капу».

Справка:

Мощная «ударная сила» современных военно-морских сил Украины - легкие речные бронекатера проекта 58155 «Гюрза-М». Их сегодня на плаву - шесть единиц: БК-01 «Бердянск», БК-02 «Аккерман», БК-03 «Вышгород», БК-04 «Кременчуг», БК-05 «Лубны» и БК-06 «Никополь».

А первые два бронекатера проекта 58150 Украина построила на судоверфи «Ленинская кузница» в Киеве в 2004 году... для пограничных войск Узбекистана. Вполне вероятно, что и само название проекта - «Гюрза» было связано с этой бывшей союзной республикой СССР, в пустынях которой такие змеи водятся.

Два катера-первенца - «Джайхун» и «Сайхун» - до сих пор несут погранслужбу на реке Амударья в составе Термезской речной флотилии, сменив на посту старые советские малые артиллерийские катера проекта 1204 «Шмель». Кстати, для патрулирования на реке БК «Гюрза» - это хорошая техника.

Судоверфь «Ленинская кузница» теперь переименована в «Кузню на Рыбальском» и принадлежит она президенту Украины Петру Порошенко. Видимо, поэтому успешный проект для охраны рек было решено перенести и на море. Так, за счет госбюджета страны были построены шесть новых катеров усовершенствованного проекта (теперь 58155) «Гюрза-М».

На вооружении у таких катеров - 30-мм пушка, 14,5-мм пулемет, два пулемета калибра 7,62 мм и 120-мм противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Фагот». Также возможно размещение на борту и переносного зенитно-ракетного комплекса типа «Игла» или «Стрела».

Два двигателя 495К (корабельная версия танкового двигателя Т-80УД) позволяют разогнать катер до 28 морских миль (52 км/ч). Автономность плавания - 5 суток. Запас хода - 540 миль (около 1.000 км). Экипаж - 5 человек, один из которых - офицер.

По сути БК «Гюрза-М» - это плавающий БТР с противопульной защитой, пригодный для службы на реках и озерах. Конечно, в случае крайней необходимости его можно использовать и в прибрежной морской зоне. Но очень «блызенько к бэрежку».

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