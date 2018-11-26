На Воробьевых горах запустили канатную дорогу

В столице России сегодня, 26 ноября, открылась канатная дорога, которая будет соединять спорткомплекс «Лужники» и Воробьевы горы. Новый вид транспорта в Москве запустил мэр города Сергей Собянин: вместе с воспитанниками спортивных школ, которые базируются на Воробьевых горах, он нажал символическую кнопку старта. Об этом сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города.

Собянин отметил, что с теперь с помощью нового транспорта, фуникулера, от смотровой площадки на Воробьевых горах до «Лужников» можно будет добраться всего за пять минут, вместо привычных 20-ти на машине.

Длина канатной дороги – 720 метров. На ней будет функционировать два маршрута: спортивный («Воробьевы горы – Новая лига») и туристический («Воробьевы горы – Лужники»). Всего по фуникулеру будут курсировать 35 кабинок.

Для туристов предусмотрены как обычные кабинки, вместимостью восемь человек каждая, так и VIP-кабины – для важных гостей или проведения торжественных мероприятий. При этом для всех будет работать аудиогид на разных языках.

Жителям и гостям столицы канатная дорога будет доступна с 27 ноября. Режим ее работы – с 11 до 23 часов ежедневно. Стоимость тарифа «туда» составит 400 руб., 500 руб. – в выходные. Также предусмотрен тариф «туда-обратно» – 700 руб. в будни, 800 руб. в выходные. Для студентов, членов многодетных семей, инвалидов второй и третьей групп, пенсионеров и детей с 7 до 14 лет действует льготный билет. Поездку можно будет оплатить с помощью карты «Тройка».