Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Воробьевых горах запустили канатную дорогу

Дарья Муромова
15:00 26.11.2018
В Москве заработала канатная дорога, которая будет соединять спорткомплекс «Лужники» и Воробьевы горы.
Фото: Денис Гришкин, РИА Новости

В столице России сегодня, 26 ноября, открылась канатная дорога, которая будет соединять спорткомплекс «Лужники» и Воробьевы горы. Новый вид транспорта в Москве запустил мэр города Сергей Собянин: вместе с воспитанниками спортивных школ, которые базируются на Воробьевых горах, он нажал символическую кнопку старта. Об этом сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города.

Собянин отметил, что с теперь с помощью нового транспорта, фуникулера, от смотровой площадки на Воробьевых горах до «Лужников» можно будет добраться всего за пять минут, вместо привычных 20-ти на машине.

Длина канатной дороги – 720 метров. На ней будет функционировать два маршрута: спортивный («Воробьевы горы – Новая лига») и туристический («Воробьевы горы – Лужники»). Всего по фуникулеру будут курсировать 35 кабинок.

Для туристов предусмотрены как обычные кабинки, вместимостью восемь человек каждая, так и VIP-кабины – для важных гостей или проведения торжественных мероприятий. При этом для всех будет работать аудиогид на разных языках.

Жителям и гостям столицы канатная дорога будет доступна с 27 ноября. Режим ее работы – с 11 до 23 часов ежедневно. Стоимость тарифа «туда» составит 400 руб., 500 руб. – в выходные. Также предусмотрен тариф «туда-обратно» – 700 руб. в будни, 800 руб. в выходные. Для студентов, членов многодетных семей, инвалидов второй и третьей групп, пенсионеров и детей с 7 до 14 лет действует льготный билет. Поездку можно будет оплатить с помощью карты «Тройка».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.11.2018, 15:40
В Кремле рассказали о статусе задержанных украинских моряков
Дата26.11.2018, 15:13
Число юнармейцев ЗВО превысило 80 тысяч человек
Дата25.11.2018, 03:49
Денис Лебедев одержал победу над Майком Уилсоном
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата26.11.2018, 10:41
Арктические Тор-М2ДТ поступили на вооружение российской армии
Дата25.11.2018, 07:21
Пропавшие в глубинах: тайна гибели подлодки Л-24
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:59 В стране и мире
Видео
Москалькова рассказала о состоянии пострадавших в Керченском проливе моряков
14:25 В стране и мире
Видео
«С треском проиграет»: эксперт рассказал о последствиях введения военного положения на Украине
14:24 В стране и мире
Видео
Пять человек погибли от отравления угарным газом под Саратовом
12:31 ОПК
В ОСК заявили о готовности начать постройку атомных эсминцев «Лидер»
12:18 В стране и мире
Видео
Плюсов не видно: в Москве и Подмосковье наступает зима
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Бронированную «Газель» обстреляли из пулемета: видео испытаний
Видео
Появилось новое видео с задержанными украинскими кораблями в Керчи
Видео
ФСБ показала видео погони российских пограничников за кораблями ВМС Украины
Видео
Сближение корабля российских пограничников с судами ВМС Украины в Керченском проливе попало на видео
Видео
Опубликовано видео перекрытия прохода кораблям ВМС Украины в Керченском проливе
Опубликованы редкие кадры необыкновенной лунной радуги
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.