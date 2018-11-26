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Москалькова рассказала о состоянии пострадавших в Керченском проливе моряков

Дарья Михалина
14:59 26.11.2018
Трое моряков были доставлены в Первую Керченскую больницу, где врачи оказывают им всю необходимую помощь. По словам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.

Трое пострадавших украинских военнослужащих, ранее задержанных после инцидента в Керченском проливе, были доставлены в местную больницу. В настоящий момент они находятся в медицинском учреждении; их состояние оценивается как стабильное, а их жизни ничего не угрожает. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она уточнила, что все пострадавшие находятся в Первой Керченской больнице. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Кроме того, как сообщает РИА Новости, Москалькова также передала всю имеющуюся информацию уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой.

Напомним, инцидент произошел 25 ноября, когда три украинских корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пересекли государственную границу России. Все попытки российских пограничников связаться с экипажами украинских кораблей оказались безрезультатны. После чего проход к Крымскому мосту был экстренно перекрыт.

Позже все три корабля были задержаны. По факту незаконного пересечения государственной границы возбуждено уголовное дело.

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