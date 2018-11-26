Политолог предупредил о более масштабных провокациях со стороны Украины

Украинский политолог Александр Семченко прокомментировал «Звезде» ситуацию в Керченском проливе. По его словам, общественность готовили к инциденту в Керченском проливе.

«Общественность готовили к тому, что что-то произойдет в Азовском море. То есть общество было готово к Азовскому морю, общество не было подготовлено к Черному морю, поэтому и говорили об Азовском море», - заявил политолог.

«Сейчас ждем заседания Верховной рады, посмотрим, чем это закончится, если наберется достаточное количество вменяемых людей, которые на провокацию не поддадутся, то в ближайшее время можем ожидать более масштабных провокаций», - отметил Семченко.

Политолог предполагал, что должен был произойти какой-то инцидент на Донбассе. По его предположению, на активные действия Украина должна была спровоцировать ДНР и ЛНР, в результате них должны быть территориальные потери со стороны Украины, после чего должны объявить военное положение.

«Пошли по-другому сценарию, может это связано с тем, что не смогли раскачать там ситуацию потому, что обстрелы ведутся постоянно, захватываются какие-то населенные пункты в серой зоне, но ЛНР и ДНР на провокации не реагируют, они не переходят в наступление, не выходят за линию, которая была очерчена вторыми минскими соглашениями. Здесь они решили сыграть по запасному сценарию, может быть он был основным, по крайней мере истерия вокруг Азовского моря нагнеталась с начала лета, а может быть с начала весны», - отметил Семченко.

Три военных корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили российскую границу в Керченском проливе. По данным ФСБ России, буксир и бронекатеры «осуществили попытку незаконных действий» в предела территориального моря России и на требования остановиться не реагировали. После чего с применением оружия украинские судна были задержаны.

Корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были доставлены в порт Керчи. По факту нарушения российской границы было возбуждено уголовное дело.