Пять человек погибли от отравления угарным газом под Саратовом

Двое взрослых и трое детей погибли от отравления угарным газом в частном доме в Саратовской области. Об этом сообщили в СКР по региону.

В полдень 26 ноября в доме в селе Гвардейское были обнаружены тела 31-летнего мужчины и его 33-летней супруги, а также тела их детей – шести, двух и одного года. По предварительным данным,

Как отмечает «Саратов 24», родители были инвалидами, однако при этом семья считалась благополучной.

В настоящее время на месте работают следователи и экстренные службы. Выясняются обстоятельства случившегося.