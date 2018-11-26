«С треском проиграет»: эксперт рассказал о последствиях введения военного положения на Украине

Введение военного положения на Украине выгодно ее действующему президенту Петру Порошенко. Об этом «Звезде» рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«В случае продления режима военного положения более, чем на 60 дней, будут отменены выборы и нынешний президент останется у власти. Вполне вероятно, что Порошенко согласовал это с кураторами из-за океана и ввел в действие этот план ради сохранения личной власти. Потому что на предстоящих выборах он оглушительно, с треском проиграет», - отметил Беспалько.

В целом, полагает эксперт, введение военного положения на Украине повлечет за собой еще большую изоляцию этой страны от России. А для внутренней украинской политики, подчеркнул Безпалько, это будет означать ограничение прав и свобод граждан, особенно в медийной сфере.